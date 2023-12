Ha dovuto attendere oltre quattro mesi per fare il proprio debutto dal primo minuto con la maglia del Genoa. Ma alla fineci è riuscito ieri contro l'Empoli.Un esordio cercato a lungo e celebrato con un'ottima prestazione che solo l'incrocio dei pali ha negato la possibilità che potesse essere bagnato dal gol.A mente fredda il trequartista brasiliano ha voluto celebrare così il suo ritorno da protagonista: "ha scritto su Instagram l'ex Milan - Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata accanto nei momenti difficili! Voglio anche ringraziare il gruppo che mi ha fatto sentire a casa dal primo giorno e tutti i Genoani per la pazienza e il supporto".Messias ha poi aggiunto parole di incoraggiamento alla squadra per il futuro della stagione: "