Tanta voglia di giocare e di farsi finalmente conoscere dal suo nuovo pubblico. Junior Messias non vede l'ora di fare quel debutto con la maglia del Genoa che finora è sempre stato rimandato a causa del guaio muscolare rimediato a luglio in un'amichevole contro il Real Madrid quando ancora vestiva la maglia del Milan.



Da sabato tuttavia il 30enne ha cominciato ad allenarsi con i compagni, tanto da candidarsi per un posto da protagonista già per la gara di giovedì contro la Roma: "Non è stato facile arrivare con un infortunio e restare fuori in queste settimane - ha detto il trequartista brasiliano a Il Secolo XIX a margine di un evento promozionale - ora ho fatto due allenamenti con la squadra, ci vorrà un po' di tempo per trovare la migliore forma ma sono pronto".