Tra i molti temi di discussione lasciati in eredità da Genoa-Roma c'è anche il selfie scattato dal trequartista rossoblù Junior Messias al termine della gara di giovedì.



Dopo il fischio finale del signor Orsato, il brasiliano si è recato nei pressi della Gradinata Nord, cuore pulsante del tifo genoano, e armato di cellulare ha scatto una foto a se stesso con i sostenitori sullo sfondo. Un'istantanea che a molti ha ricordato il celeberrimo selfie fatto da Totti nel 2015 dopo una doppietta nel derby.



La presenza sugli spalti del Ferraris del Pupone ha fatto pensare che il gesto di Messias potesse in qualche modo essere un atto di sbeffeggiamento nei confronti dell'ex numero 10 giallorosso. Un intento canzonatorio che tuttavia il diretto interessato ha tenuto a smentire, nel tentativo di sopire sul nascere qualsiasi polemica: “Ci tengo a dire - ha raccontato il brasiliano a Cronache di Spogliatoio - che non avevo alcuna intenzione di prendere in giro un idolo romanista e di tutto il calcio come Totti. Volevo solo godermi insieme ai tifosi del Genoa questa grande serata”.



Una serata in effetti magica per l'ex attaccante del Milan. Entrato in campo a metà della ripresa Messias ha chiuso la contesa realizzando la rete del definitivo 4-1, bagnando così al meglio il suo esordio in maglia rossoblù.