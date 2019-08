Non solo in Italia. Christian Kouame sembra avere parecchi estimatori anche Oltralpe. Secondo quanto racconta in questi giorni la stampa francese, il giovane attaccante ivoriano del Genoa sarebbe finito nella sfera di interesse di almeno tre importanti club di Ligue 1.



L'attenzione principale è da tempo quella del Lille che dopo aver ceduto diversi suoi gioielli ha ora la liquidità necessaria per regalare ai propri tifosi un grande colpo in entrata. Nell'ultimo periodo, però, forse anche a causa della recente tournée transalpina del Grifone, pure Lione e Marsiglia sembrano aver drizzato le antenne verso Pegli.



Uno sbarco in Ligue 1 di Kouame tuttavia non è cosa semplice, soprattutto a causa dell'alta valutazione che Preziosi fa del suo giocatore. Dopo aver respinto nelle passate settimane gli assalti di Bologna e Sassuolo, arrivate ad offrire fino a 14 milioni di euro, difficilmente il Joker accetterà di veder partire il ragazzo scovato l'anno scorso al Cittadella per una cifra che sia troppo lontana dai 20 milioni. Una somma che nessuno dei tre club francesi in questione sembra in grado di poter spendere.