GENOA-MILAN 0-1 (0-0)

Rete 42' st Pulisic (M)

Assist: 42' st Musah (G)



GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter (59' st Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (23' st Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps (46' st Puscas); Malinovskyi (23' st Kutlu); Gudmundsson. A disposizione: Sommariva, Hefti, Matturro, Vogliacco, Martìn, Jagiello, Galdames, Fini. All: A. Gilardino.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (21' st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli ( 21' st Giroud), Reijnders; Chukwueze (1' st Pulisic), Musah, Okafor (1' st Leao); Jovic (48' st Bartesaghi). A disposizione: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Pobega, Romero. All. S. Pioli.



ARBITRO: M. Piccinini di Forlì; assistenti: Liberti-De Giudici; IV uomo: Ayroldi; Var; Di Paolo; Avar: Nasca.





AMMONITI: 10' pt Gilardino (all. Genoa), 21' pt Hernandez (M), 22' pt Florenzi (M); 2' st Musah (M), 17' st Adli (M), 24' st De Winter (G), 41' st Martinez (G), 56' st Tomori (M).

ESPULSI: 53' st Maignan (G), 58' st Martinez (G).

RECUPERO: 1' pt; 7' st.



SPETTATORI: 33.000