Genoa-Milan 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 41’ pt Schone (G); 6’ st Hernandez (M), 12’ st Kessie rig. (M).



Genoa (3-4-1-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito (11’ Biraschi); Ghiglione, Radovanovic, Schone, Pajac; Lerager (43’ st Pandev); Kouame, Pinamonti (28’ st Favilli). All. Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Romagnoli, Duarte, Hernandez; Calhanoglu (46’ Paqueta), Biglia, Kessie; Bonaventura (36’ st Conti), Piatek (46’ Leao), Suso. All. Giampaolo.



Arbitro: M. Mariani di Roma.



Ammoniti: 23’ Zapata (G), 43’ Calabria (M); 17’ st Biglia (M), 19’ st Lerager (G), 22’ st Schone (G), 39’ st Paqueta (M).

Espulsi: Saponara (M) dalla panchina al 48’ pt; Biraschi (G) all’11 st, 34’ st Calabria (M), Castillejo (M) dalla panchina al 47’ st.



Spettatori: 22.500 (abbonati più paganti).