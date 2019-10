Il Milan torna alla vittoria e salva, almeno per ora la panchina di Marco Giampaolo. L'allenatore abruzzese si è affidato ai suoi fedelissimi salvo poi cambiare idea nell'intervallo sfoderando un doppio cambio che ha cambiato il volto alla partita fino al rigore della vittoria trasformato da Franck Kessie (oltre a quello parato nel finale da Reina.



INSULTI RAZZISTI PER KESSIE - Proprio in occasione del rigore trasformato per il 2-1 il centrocampista ivoriano è stato ancora una volta oggetto di insulti razziali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, al momento di presentarsi sul dischetto per Kessie sono piovuti i soliti buu razzisti che già lo avevano visto protagonista nella partita contro il Verona.