Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan e mentore di Andriy Shevchenko ha commentato al Secolo XIX la gara di domani tra il Genoa dell'ucraino e i rossoneri: "Sarà una partita speciale per Sheva - sostiene il tecnico del Real Madrid - so quanto sia legato al Milan e quanto ancora sia amato e rispettato dai tifosi rossoneri. Però sono anche sicuro che non si farà condizionare dai sentimenti e che cercherà di ottenere la sua prima vittoria alla guida del Genoa".



Sulla sensazione di vederlo in panchina Ancelotti afferma: "Non mi ha sorpreso, perché Andriy ha grande carattere. Per lui quella di Genova è una sfida importante, vedo che ci sta mettendo grande entusiasmo e gli auguro di arrivare in alto, se lo merita. Ho seguito la gara di Udine, mi ha fatto soffrire parecchio. Però ho visto dei miglioramenti, la squadra mi ha dato l’impressione di avere grande solidità ed equilibrio. Quell’equilibrio che è il tratto caratteristico di Shevchenko".



Infine una rivelazione: "Se gli avrei predetto un futuro da allenatore? Direi di sì, perché era molto curioso. Si informava su tutto, era attento alle strategie che approntavamo di volta in volta per ciascuna gara, analizzava gli avversari per capire quali fossero i punti deboli. Anche Inzaghi faceva lo stesso e infatti hanno seguito la stessa strada".