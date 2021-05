La straordinaria annata di Davide Zappacosta, tornato su grandi livelli dopo stagioni opache condizionate dagli infortuni con Chelsea e Roma, ha fatto la gioia e la fortuna del Genoa che delle sue sgroppate sulla fascia, dei suoi gol e dei suoi assist ha potuto beneficiare per raggiungere una salvezza anticipata.



Difficilmente però il futuro dell'esterno laziale sarà ancora tinto di rossoblù. Il giocatore è infatti di proprietà del Chelsea che dopo la positiva stagione in Liguria non pare avere alcuna intenzione di liberarsene a buon mercato. Un nuovo prestito, unica ipotesi che permetterebbe al Grifone di confermare il ragazzo, appare da escludere, mentre un acquisto definitivo sembra ancora più improbabile. Anche perché nel frattempo, secondo quanto scrive stamane il Secolo XIX, Zappacosta sarebbe finito nel mirino di alcuni grandi club di A, tra cui Inter e Milan. Concorrenti davvero troppo forti per le casse del Grifone.