Genoa-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Genoa-Milan

Data: lunedì 5 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Genoa-Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

è una sfida valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A.I liguri, seppur sconfitti dal Como, hanno centrato la matematica salvezza e la permanenza in Serie A. La squadra guidata da Vieira proverà, in ogni caso, a chiudere al meglio la propria stagione calcistica.Dall’altra parte, i rossoneri di Conceicao vogliono accorciare e cercare un posizionamento verso una prossima coppa europea, forti anche dalla fiducia ritrovata nel match vinto in campionato contro il Venezia.Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Ahanor; Ekhator. All. Vieira.Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Walker, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

Vieira ritrova dalla squalifica Otoa, resta da capire se andrà in panchina oppure sarà schierato dal 1’. Più probabile la prima ipotesi con una difesa, davanti alla porta di Leali, formata da De Winter, Bani, Vasquez e Martin. Davanti, ballottaggio fra Messias e Ahanor e fra Ekhator e Pinamonti.In casa Milan, si monitorano le condizioni di Luka Jovic che, con ogni probabilità, sarà risparmiato in vista del doppio impegno contro il Bologna. Al suo posto, uno fra Abraham e Gimenez con il messicano galvanizzato dal ritorno al goal con il Venezia. Ballottaggio anche sulla fascia destra fra Walker e Jimenez, con il possibile ritorno da titolare dell’esterno difensivo inglese.

La sfida Genoa-Milan è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match Genoa-Milan è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.La telecronaca di Genoa-Milan è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui