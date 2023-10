Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Genoa-Milan, anticipo serale del sabato dell'ottava giornata di Serie A:



GENOA-MILAN Sabato 07/10 ore 20.45



Arbitro: Piccinini

Assistenti: Liberti - Dei Giudici

Quarto Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Nasca



7' - Episodio dubbio: contatto Vazquez-Florenzi in area, il giocatore del Genoa va giù. Proteste del Ferraris e dei rossoblù, ma l'intervento non viene punito.