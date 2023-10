Andrea Gervasoni, vice designatore arbitrale, è intervenuto ieri sera a Open Var su DAZN per spiegare il tanto discusso episodio della gara tra Genoa e Milan di due settimane fa che portò alla rete decisiva di Pulisic.



Dopo aver fatto rivedere le immagini e svelato gli audio della conversazione tra l'arbitro di campo, Piccinini, e quello davanti al monitor della Var, Di Paolo, Gervasoni ha chiarito i motivi che hanno portato alla convalida della rete: “La parte punibile è dall’ascella e spalla in giù, la parte non punibile è dall’ascella e spalle in su - ha spiegato l'ex fischietto riferendosi al tocco con il braccio dell'attaccante americano - Il problema è che qua il pallone è controllato nella zona limite. E il dubbio è venuto anche dall’arbitro, che è il primo a chiedere di controllare il controllo”.



Gervasoni in pratica ha confermato ciò che si sapeva da tempo: la rete di Pulisic è stata convalidata poiché non vi era la certezza del tocco con la mano.