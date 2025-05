Genoa-Milan, le pagelle di CM: Leao man of the match, Maignan irreale

Genoa-Milan 1-2: sempre sul pezzo e reattivo, si conferma come uno delle migliori novità del Genoa di Vieira. Chiude la saracinesca in faccia a Pulisic, para tutto quello che deve parare. Nulla può sulla sfortunata deviazione di Frendrup.: nel primo tempo rappresenta l'autentica variabile impazzita che sorprende il Milan. Impegna Maignan al culmine di una bella azione personale, corre tanto fino al momento del cambio. Treno. (dall'85 Ekhator s.v): dalle sue parti il Milan trovano un muro invalicabile. Autoritario e sicuro in ogni intervento, sarà sicuramente uno degli uomini mercato della prossima estate. Con Vieira ha fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano.

qualcje esitazione di troppo con la palla trai piedi, talvolta fin troppo ruvido negli interventi. Della linea difensiva questa sera è sicuramente l'anello debole.: stantuffo inesauribile lungo la corsia mancina. Buon piede e anche una grande capacità di farsi trovare sempre pronto in fase difensiva.: sembra possedere tre polmoni, è l'uomo ovunque del Grifone. Vince praticamente tutti i duelli ma è sfortunato nella deviazione che consegna la vittoria al Milan.: tanto lavoro oscuro in fase di pressing, non si risparmia mai. Viera gli chiede di rimanere più basso rispetto al solito e lui esegue con diligenza.

spinge tanto sulla fascia con personalità e un buon motore. Difetta, però, nella precisione al cross.: fatica a trovare le giuste misure rispetto al diretto avversario e finisce per rimediare un giallo pesante: salterà la trasferta di Napoli per squalifica.: una prima mezzora da antologia, galvanizzato dalla sfida alla sua ex squadra. Cala vistosamente alla distanza.(dal 15' st6,5: grande impatto sulla gara, segna un bel gol e mette sempre in apprensione la difesa avversaria): annullato da Gabbia, tocca pochi palloni nonostante il grande lavoro per la squadra senza palla.

: carica la squadra dal primo all'ultimo minuto, non ci sta proprio a perdere.: irreale l'intervento con il quale salva Pulisic da un autogol ormai scritto. Pochi minuti aveva già dato un saggio della sua bravura su una conclusione molto insidiosa di Norton-Cuffy. Sul gol subito non può fare nulla, il voto va tutto alla bellezza del suo primo tempo.Pulisic lo aiuta poco in fase difensiva e lo costringe a fare gli straordinari. Se dal punto di vista difensivo cerca di fare il massimo con quel che può, in fase di costruzione è un autentico disastro. Regala due palloni sanguinosi agli avversari, palesando delle nette difficoltà d'intesa con il compagno di corsia.

(dal 78's.v)5: richiama spesso Pavlovic ma l'anarchia del compagno serbo non lo facilita. Francobolla Pinamonti dal primo all'ultimo minuto, non sbaglia un intervento anche sul gioco aereo e in anticipo sul diretto avversario.la prima mezzora è un costante uno contro uno con Messias: il brasiliano lo irride in un paio di circostanze a furia di colpi di tacco. Concede anche il tempo di un caffè a Vitinha che non si fa pregare e illude il Genoa con il gol del parziale vantaggio.sicuramente a suo agio con i ritmi alti imposti dal Genoa, accetta volentieri il clima da battaglia e non si risparmia. Un paio di accelerazioni destabilizzano la difesa rossoblu. Poco coinvolto nella ripresa, finisce per uscire dalla partita. Conceicao lo richiama in panchina dopo averlo ripreso in un paio di circostanze.

(dal 70: finalmente determinante nella rimonta vincente: suo il lancio illuminante per Gimenez, propizia l'autorete di Frendrup): la marcatura a uomo del Genoa gli crea qualche difficoltà di troppo a esprimere tutta la bellezza del suo calcio. Tijjani allora mette da parte il fioretto e impugna la sciabola, lottando pallone su pallone.solido in fase di schermo davanti alla difesa, recupera diversi palloni. Costretto al cambio per un colpo ricevuto al piede sinistro.(dal 28' ptentra e cambia la partita, come al solito. Una magia per Pulisic che spreca, l'ottavo gol in campionato che rimette in partita il Milan. Rafa resta il giocatore più importante della squadra anche quando è costretto a iniziare la gara dalla panchina)

mezzo passo indietro rispetto alle ultime, incoraggianti, prestazioni. Soffre l'intraprendenza di Norton-Cuffy e non è posizionato al meglio sul gol del Genoa. Rimandato.: inizia la gara quasi da seconda punta giocando a stretto contatto con Jovic. Ha sulla coscienza la più grande occasione da gol, confezionata da una giocata sublime di Leao, perché calcia centralmente su Leali invece di servire Reijnders tutto solo in mezzo all'area di rigore. Poco preciso ma comunque tra i più attivi della squadra.(dal 78'non giocava una partita dal 1' dallo scorso 20 dicembre e le ruggini sono normali. L'avvio di gara sarebbe anche incoraggiante, con qualche buona giocata tra le linee, ma poi perde spazio e tempo quando Conceicao lo arretra a centrocampo per sostituire l'infortunato. Commette un brutto fallo su Thorsby meritando il cartellino giallo.

: l'attaccante serbo recupera ma non è ancora al massimo della forma e lo si nota in alcuni errori tecnici non da lui. Qualche sponda interessante e poco più. In area avversaria non si vede mai e per un 9 chiudere la partita con zero occasioni da gol create non è certamente il massimo della vita.(dal 70': si è sempre detto sul suo conto che va servito in profondità e non spalle alla porta. Joao Felix esegue questo suggerimento e il messicano si inventa l'accelerazione con assist per Leao. Decisivo)bravo e anche fortunato nell'occasione. Mantiene alta la concentrazione del gruppo e per la prima volta nella sua gestione il Milan ottiene la terza vittoria consecutiva. Con l'ennesima rimonta nel secondo tempo.