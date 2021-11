Ripartire per interrompere la crisi di risultati in campionato. Il Milan torna subito in campo e prova a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo (un punto nelle ultime tre considerando anche il pareggio nel derby con l'Inter): i rossoneri vanno al Ferraris per affrontare il Genoa dell'ex Shevchenko, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina del Grifone.



LE ULTIME - Partita caratterizzata dalle assenze, su entrambi i fronti. Il Genoa è ancora senza Fares, Bani, Maksimovic, Criscito, Caicedo e Cassata, da valutare Kallon e Destro. Shevchenko dovrebbe puntare su Sabelli a destra, con Bianchi verso una nuova chance in attacco al fianco di Pandev. Pioli dovrebbe ritrovare Tomori e Castillejo, ma il Milan deve rinunciare a Calabria, Rebic e Giroud. Tomori però non dovrebbe partire titolare, toccherà a Gabbia accanto a Kjaer con Kalulu che si gioca una maglia con Florenzi a destra. Cambia tutto il centrocampo con il ritorno certo di Tonali dal 1' e quello probabile di Kessie (in ballottaggio con Bennacer), confermato in blocco il quartetto offensivo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta sia su Dazn (gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet) e in tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport).



PROBABILI FORMAZIONI



Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Pandev.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.