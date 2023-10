Genoa-Milan (sabato 7 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida al primo posto in classifica con 18 punti, 10 in più degli ospiti.



LE ULTIME - Gilardino recupera Sabelli, ma rischia di perdere Retegui: al suo posto pronto l'ex rossonero Messias.

Assenti anche Badelj e Strootman.

Dall'altra Pioli deve ancora fare a meno degli infortunati Kalulu, Caldara, Loftus-Cheek, Krunic e Bennacer.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino.



MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.