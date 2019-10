Genoa-Milan è una partita da non sbagliare per due squadre in profonda crisi e con due allenatori a forte rischio esonero in caso di un ulteriore risultato negativo. La squadra di Andreazzoli ha conquistato soltanto un punto nelle ultime 4 giornate e con i suoi 13 gol incassati ha il secondo peggior rendimento difensivo del campionato; situazione critica anche per Giampaolo, che ha perso 4 delle prime 6 gare stagionali (un rendimento così i rossoneri non lo avevano dalla stagione 1938/39) e che spera di ritrovare proprio a Genova la vena realizzativa di Piatek.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa (1N), parziale in cui ha tenuto quattro volte la porta inviolata – nelle precedenti cinque sfide la squadra rossonera aveva perso quattro volte (1V). Genoa e Milan hanno pareggiato in Serie A al Ferraris solo una volta nelle ultime 12 sfide di Serie A, dopo una serie di sei pareggi consecutivi.



Il Genoa ha vinto solamente una delle prime sei partite di questo campionato (2N, 3P), subendo ben 13 reti; solo due volte i rossoblù hanno incassato più gol nelle prime sei gare stagionali di Serie A: nel 1957/58 (16) e nel 1939/40 (14). Quattro punti nelle prime tre partite interne di questo campionato per il Genoa (1V, 1N, 1P), che nella passata Serie A aveva vinto tutte le prime tre gare interne.



Il Milan ha perso quattro delle prime sei partite di questo campionato (2V), solo una volta nella sua storia in Serie A è uscito sconfitto in cinque delle prime sette in una singola stagione (nel 1938/39 con József Bánás alla guida). Il Milan ha vinto solo tre delle ultime nove trasferte di Serie A (1N, 5P), tante vittorie esterne quante nelle precedenti quattro (1N).



Il Genoa è la squadra che ha subito più gol nel secondo tempo in questo campionato (nove), mentre solo l’Inter ha subito meno reti del Milan nella prima frazione (uno). Nessuna squadra ha segnato meno gol del Milan su azione in questo campionato: solamente due; mentre nello scorso campionato i rossoneri ne avevano realizzati 11 dopo lo stesso numero di partite.



Il fantasista del Genoa Riccardo Saponara ha segnato tre gol in Serie A contro il Milan, sua vittima preferita nel massimo campionato; con i rossoneri ha anche disputato le sue prime otto partite nella competizione. L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha giocato 19 partite di campionato, segnando 13 gol, con la maglia del Genoa. Nella stagione in corso ha realizzato due reti, nel 2018/19 era già a quota otto con i rossoblù dopo le prime sei presenze.





LE PROBABILI FORMAZIONI:



GENOA: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pinamonti, Kouame



MILAN: Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Piatek, Leao





Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN questa sera partire dalle 20.45.