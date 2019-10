Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo, oltre al fatto di giocarsi l'uno contro l'altro domani sera la permanenza sulle panchine di Genoa e Milan, hanno in comune anche l'essere transitati da Empoli prima di spiccare il volo verso altri lidi.



Il Secolo XIX, nell'edizione in edicola questa mattina, ha raggiunto colui che ha contribuito al loro lancio nel grande calcio, il presidente del club toscano Fabrizio Corsi al quale è stato chiesto come si spieghi le difficoltà incontrate dai due tecnici in questo avvio di stagione: "Al Genoa e al Milan ci sono pressioni maggiori rispetto a Empoli. Andreazzoli era partito bene poi ha iniziato ad avere qualche difficoltà. Giampaolo forse non ha calciatori molto adatti al suo gioco che comunque richiede tempo per essere assimilato. Ma tutti e due sono tecnici di gran valore".



Il numero uno azzurro ha poi spiegato quali siano i principali pregi caratteriali dei due mister: "Marco si fa scivolare le cose addosso, convinto delle sue idee, del suo lavoro, non si lascia scalfire anche se al Milan pesa tutto di più e lui, giustamente, la vive come l’occasione della vita. Pure Aurelio è un tipo distaccato: punta molto sul lavoro settimanale per accompagnare la squadra alla gara nel modo migliore. Ma pure lui ora è in un ambiente più esigente, meno paziente".



Corsi insomma si dice convinto che sia Andreazzoli che Giampaolo possano ancora far bene. A patto che li venga concesso il giusto tempo per riuscirci: "Niente consigli, non mi permetto, faccio già fatica a decidere per l’Empoli. Non conosco situazioni e problemi. Ma posso dire che per vedere l’Empoli di Giampaolo dovemmo aspettare 2-3 mesi e se l’avessi esonerato ci saremmo persi l’evoluzione di certi giocatori, come Paredes inventato regista o Hysaj e Rui diventati terzini da fior di milioni. Aurelio iniziò la stagione con ragazzi che non avevano mai giocato in A, come Bennacer, Di Lorenzo, Traoré. All’inizio faceva un calcio molto offensivo ed eravamo esposti al contropiede, ma quando è tornato è stato bravissimo a trovare equilibrio col 3-5-2 e abbiamo iniziato una cavalcata che per poco non ci ha dato la salvezza, dimostrando di saper variare e trovare soluzioni".