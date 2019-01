I tifosi del Genoa non ci stanno. Domenica, alla vigilia del posticipo di campionato con il Milan, ci sarà contestazione da parte degli ultrà rossoblù. Nel mirino il ministro Matteo Salvini, che ha deciso di far giocare la partita lunedì pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15 per problemi di ordine pubblico. E pure il presidente Enrico Preziosi, colpevole di non aver mantenuto la promessa fatta sulla permanenza di Piatek. Invece l'attaccante polacco, assente per squalifica, è stato praticamente già ceduto al Milan per circa 40 milioni di euro.