Le parole di Matteo Salvini non cadranno nel vuoto.



Dopo le preoccupazioni avanzate dal Ministro degli Interni circa la collocazione notturna della sfida di campionato tra Genoa e Milan, in programma a Marassi il prossimo lunedì 21 gennaio, l'ipotesi che l'orario di inizio della gara possa essere anticipato alle 15 dello stesso giorno prende sempre più quota.



Secondo indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive starebbe prendendo in seria considerazione i timori palesati da Salvini nei giorni scorsi circa il verificarsi di eventuali incidenti tra due tifoserie storicamente rivali qualora l'incontro dovesse svolgersi in orario notturno. La decisione dell'Osservatorio verrà resa nota nelle prossime ore ma tutto lascia supporre che rossoblu e rossoneri possano scendere in campo nell'insolito orario di metà pomeriggio del lunedì.