Genoa, Milito consiglia Gudmundsson all'Inter: "Mi piace! E' uno tosto"

Quindici anni dopo Thiago Motta e Diego Alberto Milito un altro giocatore del Genoa potrebbe seguire le orme dei due sudamericani e accasarsi all'Inter.La passione dei nerazzurri perè d'altronde un segreto di Pulcinella, dal momento che la stessa dirigenza meneghina, in particolare per voce del direttore sportivo Piero Ausilio, ha di recente affermato pubblicamente l'interesse del club per il talento islandese autore fin qui di 20 gol tra Genoa e Nazionale in questa stagione:così come ad altre squadre" ha ammesso il ds interista, evidenziando come sul 26enne rossoblù si stiano muovendo in tanti.

Una passione che a quanto pare è contraccambiata anche da uno dei protagonisti dell'operazione descritta in precedenza: “- ha detto Milito in risposta a una domanda rivoltagli da La Gazzetta dello Sport -”. Poche parole. Concise ma chiarissime. Anche per il Principe di Baires il Folletto di Reykjavik è un giocatore da Inter.