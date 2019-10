Tra i tanti elogi ed incoraggiamenti che in questi giorni stanno arrivando al neo-allenatore del Genoa Thiago Motta non poteva mancare quello del suo compagno di trionfi prima in rossoblù e poi all'Inter Diego Milito: "Ci eravamo sentiti non molto tempo fa, sono davvero felice per lui, lo chiamerò presto ha detto il Principe al Secolo XIX - Thiago è una grande persona, il Genoa è una grande società, e lui è l’uomo giusto: può dare tanto al Grifone".



Parole importanti, dettate certamente dall'affetto che l'argentino nutre nei confronti dell'italo-brasiliano ma anche di una profonda conoscenza tra i due: "Sono sicuro che molte delle cose che ci ha insegnato Gasperini le porterà sul campo - ha proseguito Milito - Thiago è intelligentissimo e ha avuto molti allenatori straordinari: proverà a prendere il meglio di ognuno per proporre il suo calcio".



Se la scelta di Preziosi di nominare Thiago Motta allenatore del Genoa ha spiazzato molti, per Milito l'effetto è stato diverso: "Non mi sorprende più di tanto perché lui ha sempre avuto il Genoa nel cuore e ha sempre avuto in testa di poter diventare allenatore. Per il ruolo in cui giocava e per il modo in cui lo interpretava, lo era già in campo. Thiago 'vedeva il calcio'. È cresciuto nel Barcellona, una scuola che ti resta dentro per sempre e ti influenza".