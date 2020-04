Nel Milito-day, il giorno che Sky Sport ha dedicato alle più belle prodezze realizzato dall'attaccante argentino nella sua carriera, il Principe ha avuto modo di parlare anche del legame profondo che lo unisce al Genoa: "Tutti sanno quanto amore ho per il Genoa, per la squadra e la città. Fu la prima società che mi portò in Europa, sarò sempre grato al club e alla gente che mi ha fatto sentire a casa".



Milito si è soffermato in particolare sulla sua seconda parentesi in rossoblù, quella del 2008-09: "Al mio ritorno dopo gli anni in Spagna, sono stato benissimo, ho fatto quattro gol nei due derby giocati e da anni il Genoa non vinceva in casa della Samp, ho vissuto emozioni che non ho mai dimenticato".