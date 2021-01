L'obiettivo prioritario del mercato invernale del Genoa sarà la ricerca di un difensore centrale d'esperienza che, possibilmente, conosca già il nostro campionato.



Un profilo ben delineato, tracciato con una certa accuratezza nei giorni scorsi sia da Davide Ballardini che da Francesco Marroccu, nel quale rientrano a pieno titolo due nomi accostati nelle ultime ore al Grifone, entrambi di proprietà dell'Arsenal: quelli di Sokratis Papastathopoulos e di ​Shkodran Mustafi.



I due non solo hanno alle spalle un passato nella nostra Serie A, ma tra le loro esperienze rientra anche una parantesi genovese, se pur su sponde opposte. Il 32enne greco ha infatti vestito la maglia rossoblù da giovanissimo tra il 2008 e il 2010, prima di approdare al Milan per poi passare successivamente al Werder, al Borussia Dortmund e all'Arsenal. Il tedesco d'origine albanese, campione del mondo a Brasile 2014, è stato invece in forza alla Sampdoria per due stagioni e mezzo, salutando la Superba proprio dopo la vittoria iridata con i tedeschi.



Saltato definitivamente l'approdo in rossoblù di Denis Vavro dalla Lazio, nelle ultime ore i dirigenti del Genoa avrebbe sondato il terreno con i Gunners per entrambi i difensori. Ma se arrivare a Mustafi appare molto arduo, più fattibile sembra il rientro di Sokratis. Il greco tuttavia, prima di dare il suo ok, vorrebbe capire le reali intenzioni del Fenerbahce, altro club interessatosi alle sue prestazioni.