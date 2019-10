Tenendo fede alla propria tradizionale propensione nello scovare e lanciare talenti giovanissimi ai quattro angoli del mondo, in questi giorni alcuni responsabili del vivaio del Genoa si sono trasferiti in Francia per dar vita ad una vera e propria missione scuoting.



Come spiega il sito ufficiale del club più antico d'Italia, Michele Sbravati e alcuni dei suoi più stretti collaboratori hanno fatto rotta verso la Valle della Marna, dipartimento alle porte di Parigi in cui si sta per disputare l'omonimo quadrangolare internazionale riservato alle nazionali Under 16. La missione dei delegati rossoblù è ovviamente quella di mettere nel mirino qualche nuovo talento e magari portarlo quanto prima in riva al Mar Ligure. Talenti non necessariamente stranieri dal momento che oltre a Belgio, Russia e Francia nel torneo è impegnata anche la rappresentativa azzurra allenata dall'ex centravanti di Lazio e Chievo Bernardo Corradi.