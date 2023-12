Guarda un po' chi si rivede!Il giorno dopo la bella e importante vittoria sul Sassuolo, il Genoa ha ricevuto oggi una visita tanto inattesa quanto gradita. A Villa Rostan, centro operativo della società rossoblù, si è palesatoindimenticato attaccante giapponese del Grifone di metà anni '90.Miura, oggi 56enne ma ancora in attività (milita nell'Oliveirense, club della Serie B portoghese),. La sua avventura, durata una sola stagione, la 1994-95, però non fu molto fortunata. Nelle 23 presenze in rossoblù siglò infatti un solo gol, peraltro in occasione del derby con la Sampdoria.Il giocatore, la cui storia ha ispirato quella del celebre manga Captain Tsubasa,sulle spalle e numero 11 d'ordinanza sulla schiena.