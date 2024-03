Genoa-Monza LIVE dalle 20.45: c'è Messias con Retegui, Palladino cambia modulo

Segui Genoa-Monza in diretta su DAZN

Guarda su Dazn

Genoa-MonzaIL TABELLINOMartinez; Vogliacco, Bani, De Winter; Sabelli, Badelj, Frendrup, Strootman; Messias, Retegui. Allenatore: Alberto GilardinoDi Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; DjuricMARCATORI -ARBITRO - FelicianiAMMONITI -ESPULSI -Una sfida che può consentire ad una delle due formazioni di accorciare le distanze dalla zona Europa e blindare soprattutto il discorso salvezza. La formazione allenata da Alberto Gilardino vuole riprendere la sua marcia dopo la sconfitta di misura sul campo dell’Inter e centrare la seconda vittoria casalinga consecutiva. Obiettivo analogo per gli uomini di Palladino, avanti di 3 punti in classifica e reduci dall’1-4 per mano della Roma dopo il doppio successo su Milan e Salernitana.