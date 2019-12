Il futuro di Thiago Motta passa attraverso il suo passato più glorioso.



La sfida di domani pomeriggio a San Siro tra Inter e Genoa non sarà soltanto un emozionante revival per l'allenatore rossoblù ma rappresenterà un crocevia forse fondamentale per capire qualcosa di più circa la sua permanenza sulla panchina del club più antico d'Italia: "Ho un bel ricordo dell’Inter - ha dichiarato l'italo-brasiliano nella consueta conferenza pre-gara - insieme abbiamo scritto un pezzo di storia, ma adesso per me conta solamente il Genoa. Affrontare una propria ex squadra è sempre uno stimolo, la sarà per me ma anche per Pinamonti. Conte è un grandissimo tecnico e continua a dimostrarlo. Le sue squadre sono sempre toste da affrontare. Spero che quello di domani possa essere un grande match”.



Un match al quale entrambe le formazioni arrivano in emergenza, a causa delle tante defezioni a cui dovranno far fronte i due allenatori: “Tutte le squadre hanno assenze - ha proseguito Motta - e anche noi abbiamo giocato diverse partite senza alcuni giocatori. Molti di questi mancheranno anche domani ma la squadra sta bene e mi aspetto una reazione dopo la sconfitta del derby”.



Spesso il Genoa di Thiago Motta ha mostrato le cose migliori contro avversarie di rango, per di più fuori casa, strappando un punto a Napoli e sfiorandolo allo Juventus Stadium. Un aspetto che lascia ben sperare in vista dell'appuntamento nel Meazza nerazzurro: “Spero che la prestazione di domani sia sulla falsa riga di quelle fatte a Torino e a Napoli. Andremo a fare il nostro gioco provando a vincere giocando come sappiamo. In tutte le partite che abbiamo giocato siamo stati vicini a vincere. Sono convinto che i risultati arriveranno”.



Di sicuro ciò di cui il tecnico del Grifone non vuol sentire parlare è il mercato, le cui dinamiche, promette, non condizioneranno la formazione che manderà in campo domani: "Non è il momento di parlare di mercato. Prenderemo le migliori decisioni insieme alla società. Il bilancio del 2019 lo farò soltanto dopo la partita di domani".



In chiusura, una breve battuta su Lasse Schone, apparso nelle ultime uscite decisamente in calo di condizione, forse anche perché impiegato in una posizione non sua: "Schone è un giocatore di buon livello - si è limitato a dire Motta - quelli come lui possono giocare ovunque, in ogni ruolo".