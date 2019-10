Terza conferenza stampa in meno di una settimana per Thiago Motta che questo pomeriggio si è ritrovato ancora una volta di fronte ai microfoni dei giornalisti nell'apposita sala di Pegli.



L'attenzione del tecnico del Genoa è questa volta rivolta verso il secondo impegno che aspetta il suo Grifone, atteso domani sera allo Stadium dalla Juventus dopo i tre punti ottenuti col Brescia sabato scorso: “Con una vittoria si lavora con più serenità - ha dichiarato il tecnico - ma non bisogna mai guardare al passato. Ho battuto la Juve da giocatore? Bei ricordi, ma penso al presente. L’importante è giocare da squadra, l’uno per l’altro; se sarà così, faremo un gran partita”.



Thiago Motta non vuole quindi guardarsi indietro, sostenendo di ignorare sia il passato remoto che quello recente ma pure il futuro troppo lontano, preferendo concentrarsi solo sull'immediato: “La partita che conta è sempre la prossima, poi avremo tempo per pensare all’Udinese. Lavoriamo giorno per giorno, mettendo energia nel presente. Come si affronta Ronaldo? Tutta la Juve va affrontata da squadra. La Juve è fortissima ma io non mi preoccupo”.



L'italobrasiliano ha comunque fatto un breve passo indietro per analizzare il suo esordio in Serie A: "Con il Brescia non è da buttare il primo tempo, abbiamo giocato con il baricentro più basso ma è da studiare così come il secondo".



Motta ha infine parlato brevemente anche di alcuni singoli, messisi particolarmente in luce con il Brescia, e della possibilità di far rifiatare qualche giocatore: "Turnover? Io schiero quelli che ritengo siano i migliori per affrontare una determinata squadra. In questi due giorni tutti i ragazzi si sono allenati bene e sono affiatati. Esultare tutti insieme è sempre un bellissimo segnale. Agudelo e Gumus il giorno dopo li ho trovati bene, così come tutti gli altri. Quanto a Kouame è un giocatore che può dare una mano alla squadra ovunque giochi, con la giusta mentalità e le idee che sa portare in campo. Quando la squadra funziona anche i singoli possono esaltarsi".