Genoa-Napoli 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20’ pt Kouamé (G); 17’ st Ruiz (N), 41' st aut. Biraschi (N).



Assist: 20’ pt Romulo (G); 17’ Mertens (N)



Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo (45' st Pandev), Hiljemark (33’ st Mazzitelli), Veloso (13’ st Omeonga), Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. I. Juric.



Napoli (4-4-2): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Albiol, Hysaj (36’ st Malcuit); Zielinski (1’ st Ruiz), Hamsik, Allan, Callejon; Insigne, Milik (1’ st Mertens). All. C. Ancelotti.



Arbitro: R. Abisso.



Ammoniti: 2’ st Insigne (N), 33’ st Bessa (G), 40' st Omeonga (G), 42' st Criscito (G), 47' st Malcuit (N), 48' st Mazzitelli (G)