Da un lato, un Genoa in piena emersione dopo l’avvento di Ballardini; dall’altro, un Napoli che contro il Grifone non fallisce mai. L’incontro di domani a Marassi non sarà probabilmente squilibrato come quello dell’andata, finito 6-0 per il Napoli, tuttavia il pronostico rimane fortemente a tinte azzurre: gli analisti danno infatti il «2» a bassa quota, 1,67, mentre il pareggio e la vittoria genoana salgono rispettivamente a 3,80 e 4,80. Del resto, il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 17 sfide contro i rossoblù in Serie A (12 vinte, 5 pareggiate), e punta ad ottenere la quarta vittoria di fila al Ferraris. Il Genoa di oggi potrebbe rivelarsi però un ostacolo severo: a partire dall’arrivo di Ballardini, è la squadra di A con meno gol subiti (4 in 7 match) e più clean sheet (4). L’ipotesi di uno 0-0, come quello con il quale ha bloccato l’Atalanta a metà gennaio, non è da scartare, a quota 13,29. In chiave offensiva, le chance rossoblù sono alimentate anche dalla ottima forma di Mattia Destro, che potrebbe andare in doppia cifra in A per la prima volta dal 2016/17 e diventare il 15° giocatore a realizzare almeno 10 gol nel massimo campionato con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa).