Genoa, Napoli dolce per Gudmundsson: toccate le 300 gare da professionista

La partita di questo pomeriggio tra Napoli e Genoa, valida come anticipo della 25^ giornata di Serie A, ha permesso all’attaccante rossoblù Albert Gudmundsson di tagliare un prestigioso traguardo.



Scendendo in campo sul prato verde del Diego Armando Maradona il 26enne islandese ha infatti collezionato la sua 300^ presenza nel calcio professionistico.



Arrivato in Italia esattamente due anni fa, il numero 11 del Grifone ha vestito per 75 volte la maglia rossoblù, tra Serie A, B e Coppa Italia, trovando la via del gol complessivamente in 26 occasioni. In pratica più di una volta ogni tre gare. Numeri che permettono al Genoa di essere la seconda squadra per militanza di Gudmundsson che più partite le ha disputate soltanto con l’AZ Alkmaar, il club da cui fu acquistato nel gennaio 2022 e con il quale è sceso in campo 98 volte. Presenze che salgono a 102 se nel conteggio si aggiungono anche quelle messe assieme con la formazione Under 23 che milita nella seconda serie del calcio olandese.



Gli altri gettoni tra i professionisti Gud li ha racimolati con il PSV Eindhoven (75 tra squadra A e squadra B), la nazionale maggiore (34) e quella Under 21 (13) dell’Islanda e il KR Reykjavik (1), società in cui debuttò tra i senior non ancora 16enne nel lontano 2013.