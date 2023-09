Genoa-Napoli è la terza gara in programma per la quarta giornata di Serie A con il fischio d'inizio a partire dalle 20.45 di sabato 16 settembre 2023 al Ferraris di Genova. Rudi Garcia vuole ripartire dopo la sosta dimenticandosi il ko con la Lazio e ripartendo alla carica verso la vetta della classifica. Gilardino cerca risposte dopo il saliscendi di emozioni fra la vittoria con la Lazio e i ko con Torino e Fiorenitna. La diretta tv sarà in co-esclusiva tv su Sky Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming tramite app Dazn-SkyGo e Now.



LE ULTIME - Thorsby verso l'esclusione a centrocampo mentre il tirdente dei sogni Malinovsky-Gudmundsson alle spalle di Retegui sarà confermato. Messias può essere il jolly a gara in corso. Tanti dubbi per Rudi Garcia con Politano parzialmente recuperato che si gioca un posto con Lindstrom e Raspadori. Natan è più pronto ma non ancora abbastanza per insidiare Juan Jesus e Rrhamani.



LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Mallinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.