La Manita rimediata sabato pomeriggio dal Genoa in casa dell'Inter non n'è andata per nulla giù al presidente Enrico Preziosi.



Più che la sonora sconfitta in sé, al numero uno rossoblù non sono piaciuti l'atteggiamento della squadra e la scelta di Ivan Juric di rinunciare per più di un tempo al capocannoniere del torneo Kris Piatek, mandandolo in campo solo a risultato ormai compromesso.



Due aspetti che uniti alla scarsa media punti tenuta dal tecnico croato nelle sue prime quattro partite stagionali, nelle quali ha rimediato due pareggi e altrettante sconfitte, starebbero inducendo Preziosi ad una profonda riflessione sulla scelta di cacciare Ballardini per richiamare l'ex allenatore del Crotone.



La svolta di gioco tanto invocata dall'imprenditore Irpino non solo non c'è stata ma con l'avvento di Juric sono drasticamente calate anche le quotazioni Piatek, a secco da quattro turni dopo aver sempre timbrato il cartellino nei precedenti sette.



Una duplice involuzione che potrebbe costare cara a Juric. Non è infatti assurdo pensare che in caso di ulteriore figuraccia sabato sera contro il Napoli Preziosi decida di tornare sui propri passi esonerando per la terza volta il tecnico dalmata.