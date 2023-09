Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Genoa-Napoli, anticipo del sabato sera della quarta giornata di Serie A:



GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45



FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI



40' - De Winter spinge Anguissa e va a fare la torre per il gol di Bani, il camerunense rimane a terra ma l'arbitro, dopo check del Var, convalida la rete.



26' - Kvaratskhelia fa ammonire De Winter e Retegui con due serpentine nel giro di pochi secondi.



17' - Mani di Mario Rui su palla alta destinata a Retegui, salto con Juan Jesus, la palla carambola sul braccio del portoghese in maniera piuttosto casuale.