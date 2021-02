LE FORMAZIONI UFFICIAL

A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER L'APPROFONDIMENTO DI FRANCESCO MAROLDA PER 100ESIMO MINUTO!





L’anticipo del sabato sera della 21esima giornata di serie A mette di frontea Marassi. All’andata fini 6-0 per gli azzurri, anche agevolati dalle numerose assenze nella formazione dei liguri per un focolaio Covid. Oggiarriva alla sfida leggermente in ripresa dopo le tante polemiche e difficoltà delle ultime settimane. Non ci sarà, positivo al coronavirus, ma tornaha più minuti sulle gambe.con il Genoa sta facendo miracoli: proverà fino all’ultimo a recuperareinamovibile. Nel Napolial posto die turno di riposo per, affaticato: in attacco ci saranno(12V, 5N) – il Grifone ha registrato una striscia più lunga senza successi nel torneo solo contro l’Inter (24 tra il 1959 e il 1991). Il match perso 0-6 contro il Napoli nella gara d’andata è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0-7 contro la Juventus nel 1965. Dopo i successi contro Cagliari e Crotone, il Genoa potrebbe vincere tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, sempre con Ballardini in panchina. L'attaccante del Genoa Mattiapotrebbe andare in doppia cifra di gol in Serie A per la prima volta dal 2016/17, con il Bologna, diventando così il 15º giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno 10 gol stagionali con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa).tre gol in tre sfide, inclusa la sua prima doppietta nel torneo lo scorso settembre.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso​