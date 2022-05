Niente allenamento con i compagni neanche nella giornata odierna per Stefano Sturaro.



Il centrocampista del Genoa, da settimane afflitto da guai di natura muscolare, dopo aver saltato la sessione di lavoro di ieri, la prima della settimana per i rossoblù, ha fatto altrettanto anche oggi.



Due defezioni che allontanano il mediano sanremese dalla possibilità di scendere in campo domenica prossima al Maradona contro il Napoli in una sfida che i rossoblù avranno l'obbligo di vincere per poter continuare ad alimentare le loro speranze di salvezza.