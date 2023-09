Con un progetto che ha del rivoluzionario, almeno nel mondo del calcio italiano, il club rossoblù ha annunciato di voler emettere nelle prossime settimanedenominato Genoa CFC Bond,Chiunque potrà dunque partecipare economicamente alla costruzione dell'innovativo centro sportivo che nascerà sulla collina di Erzelli, nell'area da secoli occupata dalla Badia di Sant'Andrea, un antico convento cistercense acquisito mesi fa dalla 777 Partners.. Gli investitori possono pre-registrarsi sulla piattaforma di investimento Tifosy Capital & Advisory a partire dal 12 settembre 2023. Il periodo di offerta terminerà il prossimo 10 ottobre, fatta salva la chiusura anticipata in caso di integrale sottoscrizione prima del termine.L’edificio, una volta ristrutturato, ospiterà una quarantina di posti in camere affrescate e affacciate sui giardini circostanti la Badia, una mensa munita di cucina, zone relax e sale studio. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un campo da calcio con spogliatoi, sala video, sala benessere e una palestra attrezzata pure per il recupero dei giocatori infortunati. L'obiettivo dichiarato della società è quello di, anche grazie al costante sviluppo e alla valorizzazione dei talenti cresciuti nel settore giovanile".“Per finanziare il progetto - spiega l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez -, lanciando un Bond aperto a quanti vorranno partecipare e contribuire al futuro del Club insieme alla proprietà”.