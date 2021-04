Si completerà tra oggi e domani il rientro a Pegli degliE il bilancio personale di ognuno di loro è un alternarsi di sorrisi e musi lunghi.Chi certamente tornerà in Liguria con il morale alle stelle èancora una volta profeta in patria con la sua Macedonia. Con un gol e un assist il trequartista balcanico è stato il trascinatore dei suoi nello storico e clamoroso successo ottenuto ieri sera in casa della Germania. Per il numero 19 rossoblù in precedenza erano arrivate altre due presenze, per quasi 140 minuti complessivi di gioco, nella sconfitta contro la Romania e nella netta vittoria sul Liechtenstein.La via della rete l'ha trovata anchecon l'Under 21 azzurra, in occasione della sfida ai pari età cechi. Il centravanti romano si è però distinto anche in negativo, facendosi cacciare dal campo per doppia ammonizione nella successiva gara con la Spagna e saltando per squalifica l'impegno decisivo con la Slovenia. Sorte praticamente identica a quanto accaduto a, anch'egli espulso con le piccole Furie Rosse.Sorride poi il giovane difensoreche ieri sera ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore della Moldavia nella sconfitta interna contro Israele.Meno fortunata la parentesi internazionale diLo sloveno ha partecipato da titolare alle sfide con Russia e Cipro, entrambe perse di misura dai suoi, confezionando un assist con i russi ma uscendo sempre dal campo anzitempo. L'ex Empoli è invece stato tenuto a riposo nel vittorioso derby con la Croazia del collega rossoblùIncrocio che anche il regista di Zagabria ha guardato interamente dalla panchina, replicando l'esperienza tre giorni dopo contro Cipro. L'unico gettone di presenza per lui è arrivato in occasione della sfida di martedì contro Malta, quando Badelj è rimasto in campo per i primi 54 minuti.Minutaggio alternato anche per il camerunenseche dopo aver giocato tutta la partita contro Capo Verde ha riposato l'altro ieri con il Ruanda. Due gare praticamente piene, ma senza squilli sotto rete, invece percomunque protagonista nelle amichevoli del suo Uzbekistan contro Ghana (vittoria 2-1 per gli asiatici) e Iraq (persa 1-0).