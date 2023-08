Niente da fare. Malgrado Genoa e Tottenham avessero raggiunto in mattinata l'accordo per il trasferimento in prestito di Tanguy Ndombelè in rossoblù alla fine il giocatore non ha accettato la destinazione. Troppo ampio, evidentemente, il divario del passare da un club che ha appena vinto lo scudetto e raggiunto i quarti di finale di Champions League come il Napoli, dove il francese ha giocato nell'ultima stagione, a una squadra neopromossa in Serie A



Incassato il rifiuto, tuttavia, la dirigenza del Grifone non si è scomposta né fatta trovare impreparata. Poche ore sono infatti bastate ai rossoblù per virare sulla pista alternativa che porta dalle parti di Berkan Kutlu, mediano turco classe 1998 dal 2021 in forza al Galatasaray.



Per il cartellino del giocatore, atteso in città già domani per sostenere le visite mediche, il Genoa verserà nelle casse dei giallorossi del Bosforo 3,5 milioni di euro ottenendolo in prestito con diritto di riscatto.