Il calciomercato non si ferma mai. Soprattutto in casa Genoa.



​Gli scout rossoblù, costantemente alla ricerca di nuovi talenti da scovare in Italia e all'estero, hanno segnato sul proprio taccuino i nomi di due giovanissimi giocatori della Sanremese, Michele Brizio e Domenico Moro, rispettivamente classe 2001 e 2005.

​

​Come riferisce l'edizione imperiese de La Stampa, entrambi i calciatori sono stati invitati nei prossimi giorni a sostenere una serie di provini nel capoluogo ligure con le rispettive leve rossoblù d'appartenenza. La speranza dei due ragazzi è ovviamente quella di poter ripercorrere lo stesso tragitto seguito qualche anno fa da Stefano Sturaro, pescato dagli osservatori del Grifone proprio nella società matuziana e arrivato all'esordio in Serie A.