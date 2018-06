In questi primi giorni di Mondiale il Genoa guarda con un certo interesse alle prestazioni dell'Uruguay. Nella céleste milita infatti uno dei due tesserati rossoblù presenti alla rassegna russa, l'esterno Diego Laxalt, ma anche due possibili obiettivi di mercato.



Secondo Tuttosport il Grifone avrebbe messo gli occhi su due vecchi obiettivi come il centrocampista del Boca Juniors Naithan Nandez e l'attaccante del Hull City Abel Hernandez. Quest'ultimo in particolare, anche in virtù del suo status di svincolato, potrebbe rivelarsi uno dei possibili sostituti di Lapadula in caso il centravanti piemontese venisse ceduto.