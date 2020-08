Non solo attacco. Nella sua ricerca di possibili innesti per il Genoa che verrà il neo direttore sportivo rossoblù, Daniele Faggiano, dovrà concentrarsi anche sul reparto arretrato.



Uno dei possibili nuovi arrivi potrebbe essere quello di Kevin Bonifazi, difensore centrale di proprietà del Torino ma che ha trascorso la seconda parte della stagione appena conclusa in prestito alla Spal.