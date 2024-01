Genoa, nel mirino un giovane centrocampista del Pescara

Il Genoa studia le mosse del futuro e posa gli occhi in Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel mirino del Grifone c'è Antonino De Marco, centrocampista classe 2004 di proprietà del Pescara. L'intenzione, in caso di buona riuscita dell'operazione, è quella di lasciare il giocatore in prestito in Serie C fino alla fine della stagione, per poi accoglierlo a giugno.