Si allunga la lista di pretendenti per Albert Gudmundsson.



L'asso islandese del Genoa, già autore di nove reti e due assist in questa prima parte di stagione tra campionato e Coppa Italia, è da tempo nel mirino di molti club italiani e stranieri. Una lista che pare aggiornarsi settimana dopo settimana, come confermano i rumors provenienti da Oltremanica.



Secondo quanto scrive stamattina Tuttosport, sul giocatore, già monitorato da diverse società di Premier League, ci sarebbe ora anche l'interesse dell'Aston Villa, cocapolista del torneo inglese. La proposta dei Villans sarebbe comunque valida per il prossimo mercato estivo, consentendo dunque a Gudmundsson di completare la stagione in maglia rossoblù.