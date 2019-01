In attesa di ufficializzare l'arrivo di Antonio Sanabria dal Betis, il Genoa continua a muoversi sul mercato delineando le strategie per il futuro.



Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione genovese La Repubblica la dirigenza rossoblù avrebbe definito nei giorni scorsi l'acquisto del giovane attaccante serbo Dimitrije Antic, classe 2003 proveniente dalla Stella Rossa Belgrado. Si tratta di una prima punta molte forte fisicamente ma dotata anche di una buona tecnica. Antic, che inizialmente verrà aggregato alla Primavera del Grifone, grazie alla mamma ungherese è in possesso del passaporto comunitario.