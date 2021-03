Rientra prima ancora di deflagrare il possibile caso-Strootman.



La notizia, diffusa ieri sera, del deposito da parte dell'agente del centrocampista olandese, Joeren Hoogewerf, di un'istanza d'arbitrato nei confronti del Genoa ha fatto alimentare diverse voci allarmanti attorno ad una vicenda in realtà meno grave di quanto possa apparire.



L'agente FIFA che ha curato in prima persona la trattativa che lo scorso gennaio ha portato al passaggio in prestito di Strootman dall'Olympique Marsiglia al Genoa ha effettivamente depositato un'istanza d'arbitrato contro la società rossoblù presso il Collegio di Garanzia del Coni, lamentando un ritardo nel pagamento di una parte delle commissioni a lui spettanti. Si tratta nello specifico di 60 mila euro, saldo finale di una parcella già corrisposta per metà dal Genoa allo stesso agente lo scorso 31 gennaio.



Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, gli accordi prevedevano che la seconda ed ultima rata delle commissioni venisse bonificata dal club ligure entro la fine di febbraio ma un banale errore di conteggio ha invece fatto sì che l'accredito venisse contabilizzato sette giorni più tardi. In pratica anziché essere pagato lo scorso lunedì, Hoogewerf riceverà l'intera cifra che ancora gli spetta il prossimo 8 marzo.



Per quanto riguarda l'istanza presentata al Coni dallo stesso procuratore, essa rappresenta in realtà un atto dovuto, pressoché scontato in questo genere di situazioni, a tutela degli interessi del depositario.