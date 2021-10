Davide Ballardini continuerà ad essere l'allenatore del Genoa. Almeno fino a martedì sera, quando il Grifone scenderà in campo a Spezia nel derby ligure valido come anticipo del decimo turno di campionato.



Il futuro del tecnico romagnolo dipenderà dalla sfida del Picco e in caso di nuovo passo falso difficilmente la dirigenza gli rinnoverà quella fiducia concessagli fino ad oggi.



Tuttavia al momento la società resta convinta che Ballardini sia l'uomo adatto per concludere la stagione, tanto che nessun altro allenatore è stato al momento contattato. Neppure quel Rino Gattuso che da più parti viene indicato come il profilo inseguito dalla dirigenza rossoblù per eventualmente sostituire il collega di Ravenna.