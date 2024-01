Genoa, nessuna percentuale alla Juve in caso di cessione di Dragusin

Marco Tripodi

Nessuna clausola pro-Juventus. A differenza di quanto emerso nelle ultime ore, l'eventuale cessione di Radu Dragusin da parte del Genoa non frutterebbe alcun beneficio alle casse bianconere.



Andando ad analizzare il comunicato ufficiale diffuso dal club torinese il 14 luglio 2022, giorno del passaggio in rossoblù del difensore rumeno, non vi è infatti alcuna menzione riguardo a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore da destinare alla Juve.



Il documento, obbligatorio per un club quotato in borsa qual è quello bianconero, parla di "obbligo da parte del Genoa CFC di acquisire a titolo definitivo il giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/23. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva è di 5,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi". Corrispettivo che "potrà incrementarsi per una cifra massima di 1,8 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Cosa che effettivamente poi avvenne con il Grifone che nel gennaio scorso riscattò Dragusin dalla Juventus per 7,3 milioni.



Ogni singolo centesimo che il Genoa ricaverà dall'eventuale vendita del 21enne di Bucarest finirà dunque nelle casse rossoblù.