Nessuna assenza per squalifica per il Genoa in vista della delicata trasferta di venerdì in casa del Parma.



Contro i ducali Davide Ballardini potrà quindi contare su tutti gli effettivi a sua disposizione, visti anche i rientri di Masiello e Destro, fuori per motivi disciplinati contro la Roma.



In compenso a partire dalla gara del Tardini particolare attenzione dovranno farla altri quattro tesserati rossoblù. Mimmo Criscito, Paolo Ghiglione, Goran Pandev e Kevin Strootman sono infatti tutti in diffida e al prossimo cartellino giallo scatterà per loro un turno di sosta forzata.