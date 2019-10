Nella difficile stagione del Genoa si sta distinguendo uno degli ultimi arrivati: Paolo Ghiglione. Oltre ad un buon rendimento complessivo, il classe '97 è il terzino che ha realizzato più assist in Europa: in 8 presenze col Grifone ha infatti fornito 4 passaggi decisivi ai compagni, superando (in questa speciale classifica) gente come Carvajal e Jesus Navas, per la gioia dei fantallenatori che hanno puntato su di lui. A livello complessivo è decimo nella classifica dei migliori assist-man in Europa al pari di giocatori come Di Maria e David Silva.